На Ставрополье заболеваемость ОРВИ ниже среднемноголетнего уровня в 1,8 раза
На Ставрополье продолжается спад заболеваемости острыми респираторными инфекциями: за минувшую неделю число новых случаев сократилось на 42% относительно предыдущих семи дней, а год к году показатели снизились на 7%. Краевое управление Роспотребнадзора характеризует ситуацию как стабильно неэпидемическую.
Речь идет о фоновой заболеваемости — уровне, не требующем введения ограничительных мер. Интенсивный показатель прошлой недели составил 24,7 случая на 10 тыс. населения. Отклонение от нормы при этом двустороннее: цифра в 1,8 раза ниже среднемноголетнего значения и на 7% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Столь двойное отставание от ориентиров — редкая картина для осенних недель, когда сезонный подъем обычно уже набирает обороты.
Снижение, по наблюдениям санэпидемиологов, зафиксировано во всех возрастных группах. Равномерная динамика — важный диагностический признак: она указывает, что сужается не какой-то один очаг инфекции, а общий уровень циркуляции респираторных вирусов в популяции.
Структура возбудителей при этом типично осенняя: грипп регистрируется в единичных случаях, основную долю заболеваний формируют вирусы негриппозной этиологии — риновирусы, вирус парагриппа, аденовирусы. Эти патогены не вызывают масштабных волн, однако держат базовую нагрузку на поликлиники и создают статистический фон, на котором позже будет считаться и подъём гриппа.