На Ставрополье заболеваемость ОРВИ ниже среднемноголетнего уровня в 1,8 раза

Речь идет о фоновой заболеваемости — уровне, не требующем введения ограничительных мер. Интенсивный показатель прошлой недели составил 24,7 случая на 10 тыс. населения. Отклонение от нормы при этом двустороннее: цифра в 1,8 раза ниже среднемноголетнего значения и на 7% ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Столь двойное отставание от ориентиров — редкая картина для осенних недель, когда сезонный подъем обычно уже набирает обороты.