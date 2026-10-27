В Ставрополе запустили выходной маршрут к Крестовоздвиженскому кладбищу

С 1 ноября в Ставрополе начинает работать автобусный маршрут № 54 «Железнодорожный вокзал — Крестовоздвиженское кладбищe». Специфика линии заложена уже в графике: автобусы будут ходить только по выходным и праздничным дням — маршрут решает сугубо «дежурную» задачу, связывая центр города с местом траурного паломничества в дни пиковой посещаемости. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.