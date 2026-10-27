В Ставрополе запустили выходной маршрут к Крестовоздвиженскому кладбищу
С 1 ноября в Ставрополе начинает работать автобусный маршрут № 54 «Железнодорожный вокзал — Крестовоздвиженское кладбищe». Специфика линии заложена уже в графике: автобусы будут ходить только по выходным и праздничным дням — маршрут решает сугубо «дежурную» задачу, связывая центр города с местом траурного паломничества в дни пиковой посещаемости. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко.
Перевозки будут идти по регулируемому тарифу — 40 руб. за поездку. На линию выйдут автобусы среднего класса, что для низконаполненной выходной линии выглядит соразмерным выбором: крупные сочленённые машины на таком маршруте простаивали бы вхолостую.
Расписание построено с запасом на утренний и дневной трафик. От железнодорожного вокзала автобусы отправляются в 08:30, 09:10, 10:10, 10:50, 12:40, 13:10, 14:20 и 14:50; обратные рейсы от кладбища — в 09:20, 10:00, 11:00, 11:40, 13:30, 14:00, 15:10 и 15:40.