ВТБ продолжает расширять партнерство с Wildberries

По оценке Wildberries, россияне расширяют ассортимент покупок на маркетплейсе. Кроме традиционных одежды, обуви и товаров для красоты и дома, в корзину часто попадают дорогостоящие и крупногабаритные товары, например, смартфоны, электроника, крупная бытовая техника и ювелирные изделия. В третьем квартале продажи шин и дисков выросли почти в 4 раза по сумме продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 66% выросли продажи крупной бытовой техники, стройматериалов и мебели на заказ — на 84%, а мягкой мебели — в 1,5 раза.