С подрядчика взыщут 3,5 млн рублей ущерба реке Аше в Сочи
Суд удовлетворил в полном объеме иск Сочинского межрайонного природоохранного прокурора о взыскании более 3,5 млн руб. ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам при расчистке русла реки Аше в Сочи, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Как сообщили в надзорном органе, нарушения выявили в ходе проверки, проведенной в 2023 году. Установлено, что хозяйствующие субъекты при проведении дноуглубительных работ в нарушение условий государственного контракта и проектной документации разместили извлеченный донный грунт непосредственно в русле реки и ее водоохранной зоне. Общая площадь участков, на которых складировали грунт, превысила 41 тыс. кв. м.
При этом проектно-сметная документация предусматривала частичное перемещение грунта для укрепления берегов, а оставшуюся часть следовало складировать на временных площадках, согласованных с местной администрацией.
Для возмещения ущерба окружающей среде природоохранный прокурор обратился в суд. Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле специализированной прокуратуры.