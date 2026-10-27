С подрядчика взыщут 3,5 млн рублей ущерба реке Аше в Сочи

Как сообщили в надзорном органе, нарушения выявили в ходе проверки, проведенной в 2023 году. Установлено, что хозяйствующие субъекты при проведении дноуглубительных работ в нарушение условий государственного контракта и проектной документации разместили извлеченный донный грунт непосредственно в русле реки и ее водоохранной зоне. Общая площадь участков, на которых складировали грунт, превысила 41 тыс. кв. м.