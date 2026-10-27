ФСБ и МВД раскрыли в Шахтах канал нелегальной миграции и хищений

Ростовский след в деле оказался центральным. По версии следствия, руководство швейного предприятия в Шахтах вступило в сговор с представителями компаний из других регионов и выстроило канал незаконной миграции: иностранцы въезжали в Россию и оставались в ней по деловым визам и визам высококвалифицированных специалистов, выданным от имени фирм-однодневок с заведомо подложной целью въезда. ГСУ МВД по Ростовской области ранее возбудило против руководителя шахтинского производства и его сообщников 106 уголовных дел по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ — масштаб, который сам по себе говорит о поставленном конвейере: под одну фабрику «оформлялось» такое количество иностранных граждан, что каждое ходатайство превратилось в отдельное производство.