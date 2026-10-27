ФСБ и МВД раскрыли в Шахтах канал нелегальной миграции и хищений
ФСБ совместно с МВД пресекла деятельность межрегионального преступного сообщества, действовавшего сразу по двум направлениям: нелегальная миграция и хищение бюджетных средств. Операция прошла в Пермском крае, Ростовской, Новгородской и Ивановской областях; под стражей уже 21 фигурант, еще двое отправлены под домашний арест. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Ростовский след в деле оказался центральным. По версии следствия, руководство швейного предприятия в Шахтах вступило в сговор с представителями компаний из других регионов и выстроило канал незаконной миграции: иностранцы въезжали в Россию и оставались в ней по деловым визам и визам высококвалифицированных специалистов, выданным от имени фирм-однодневок с заведомо подложной целью въезда. ГСУ МВД по Ростовской области ранее возбудило против руководителя шахтинского производства и его сообщников 106 уголовных дел по ч. 3 ст. 322.1 УК РФ — масштаб, который сам по себе говорит о поставленном конвейере: под одну фабрику «оформлялось» такое количество иностранных граждан, что каждое ходатайство превратилось в отдельное производство.
Вторая линия схемы — финансовая. Подозреваемые декларировали привлечение высококлассных иностранных специалистов с окладом в 250 тыс. руб. в месяц, тогда как фактически работники не имели заявленной квалификации, а получали 60 тыс. руб. Разница между «бумажной» и реальной оплатой шла на завышение стоимости исполнения контрактов — а контракты, судя по формулировке о хищении бюджетных средств, оплачены деньгами государства. По этим эпизодам возбуждено шесть дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), 12 — по п. «а, б» ч. 3 ст. 174.1 (легализация преступных доходов) и 10 — по ч. 1 ст. 187 (неправомерный оборот средств платежей). Набор статей рисует типовую инфраструктуру вывода: фиктивные расчёты через подставные платёжные инструменты с последующей обналичкой и отмывом.
Объединяющее обвинение — ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества): региональное подразделение ГСУ МВД возбудило его в отношении 23 активных участников и организаторов. Суд отправил под стражу 21 человека — редкий для экономических дел показатель, говорящий о степени уверенности следствия. Для возмещения ущерба на имущество шахтинской фабрики наложен арест на 141 млн руб.