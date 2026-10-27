Около 11% работающих ростовчанок наблюдают недовольство начальства из-за беременности

Скорость, с которой ростовчанки сообщают работодателю о своём положении, отчасти указывает на климат в коллективах. Большинство — 58% — не тянут до второго триместра и открываются в первые месяцы беременности, 12% ждут середины срока, и лишь 4% держат новость до седьмого месяца — то есть почти до декрета. Ранняя откровенность — обычно маркер уверенности в лояльности работодателя; противоречит этому, впрочем, доля негативных реакций, которая не исчезает даже при раннем предупреждении.