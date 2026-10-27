Около 11% работающих ростовчанок наблюдают недовольство начальства из-за беременности
Около 11% работающих женщин Ростова-на-Дону сталкиваются с негативной реакцией работодателя на известие о беременности. Такие данные дал опрос SuperJob, в котором участвовали жительницы донской столицы с детьми до трех лет. Абсолютному же большинству будущих матерей начальство, к счастью, не ставит счёт: положительную реакцию отметили 48%, нейтральную — 27%.
Ростовский фон здесь небезынтересен на фоне общероссийской повестки: город с одним из самых активных рынков труда юга страны живёт в парадигме «работающая мама», и то, как руководство воспринимает беременность сотрудницы, напрямую влияет и на демографические решения. Между тем опрос показывает, что прямое недовольство начальника — не единственный риск: 27% нейтральных реакций, по сути, означают формальную индифферентность, которая в реальности часто оборачивается мягким выдавливанием из рабочего процесса.
Скорость, с которой ростовчанки сообщают работодателю о своём положении, отчасти указывает на климат в коллективах. Большинство — 58% — не тянут до второго триместра и открываются в первые месяцы беременности, 12% ждут середины срока, и лишь 4% держат новость до седьмого месяца — то есть почти до декрета. Ранняя откровенность — обычно маркер уверенности в лояльности работодателя; противоречит этому, впрочем, доля негативных реакций, которая не исчезает даже при раннем предупреждении.
Опрос выявил и социально-экономическую градацию недовольства. Женщины до 40 лет чаще, чем старшие, отмечали позитив руководства. А вот зарплатная разбивка даёт парадоксальный результат: среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. в месяц о недовольстве начальника рассказали 7%, а среди тех, чей доход выше 150 тыс., — 12%