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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Ростове умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Давид Ригерт

В Ростове умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Давид Ригерт. О его смерти сообщил глава города Александр Скрябин.

Администрация Ростова-на-Дону

Давид Ригерт — олимпийский чемпион 1976 года, шестикратный чемпион мира и девятикратный чемпион Европы. За спортивную карьеру он установил 65 мировых рекордов.
После завершения выступлений Ригерт работал тренером сборной России, а затем занимался подготовкой молодых спортсменов.
Александр Скрябин выразил соболезнования родным и близким спортсмена.
Наталья Белоштейн