В Ростове умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Давид Ригерт
В Ростове умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Давид Ригерт. О его смерти сообщил глава города Александр Скрябин.
Давид Ригерт — олимпийский чемпион 1976 года, шестикратный чемпион мира и девятикратный чемпион Европы. За спортивную карьеру он установил 65 мировых рекордов.
После завершения выступлений Ригерт работал тренером сборной России, а затем занимался подготовкой молодых спортсменов.
Александр Скрябин выразил соболезнования родным и близким спортсмена.