Утром 27 октября в Краснодаре работают 94 АЗС

Заправки продолжают работу в том числе на улицах Уральской, Дзержинского, Московской, Российской, Новороссийской, а также на Ростовском и Западном обходе. Топливо отпускают на объектах сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», Teboil и других операторов.