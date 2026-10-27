Утром 27 октября в Краснодаре работают 94 АЗС
В Краснодаре утром 27 октября работают 94 автозаправочные станции. Бензин АИ-92 в наличии на 78 АЗС, АИ-95 — на 60, АИ-100 — на 16. Дизельное топливо можно приобрести на 89 заправках, сообщили в муниципальном центре управления Краснодара.
Заправки продолжают работу в том числе на улицах Уральской, Дзержинского, Московской, Российской, Новороссийской, а также на Ростовском и Западном обходе. Топливо отпускают на объектах сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», Teboil и других операторов.
На некоторых АЗС по решению собственников введены ограничения: топливо отпускают только в баки автомобилей. Еще 14 заправок временно не продают топливо, семь объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.
В муниципальном центре управления уточнили, что информация отражает ситуацию на утро 27 октября и в течение дня может меняться.