Краснодар оказался одним из лидеров в РФ по числу квартир «дворцового» дизайна

Эксперт связывает появление значительного числа таких объектов с модой начала 2000-х годов и предпочтениями владельцев недвижимости того времени. Сейчас квартиры нередко выставляют на продажу наследники первоначальных собственников либо сами заказчики, которые заметно повзрослели с момента создания интерьеров.