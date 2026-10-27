Краснодар оказался одним из лидеров в РФ по числу квартир «дворцового» дизайна
Краснодар и Ростов-на-Дону заняли второе место среди российских городов по количеству квартир с «дворцовыми» интерьерами, которые длительное время остаются в продаже. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации агентств элитной недвижимости (Area). Южные города уступили только Санкт-Петербургу.
По словам представителя ассоциации Ирины Жаровой-Райт, наибольшее число таких объектов сосредоточено в Северной столице. В Москве основная концентрация квартир с подобным оформлением приходится на жилой комплекс «Воробьевы горы».
Эксперт связывает появление значительного числа таких объектов с модой начала 2000-х годов и предпочтениями владельцев недвижимости того времени. Сейчас квартиры нередко выставляют на продажу наследники первоначальных собственников либо сами заказчики, которые заметно повзрослели с момента создания интерьеров.