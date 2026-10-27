Анапа и Геленджик вошли в топ направлений для отдыха в последние выходные октября
Анапа и Геленджик вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха в последние выходные октября. Такие данные по бронированиям на период с 30 октября по 1 ноября 2026 года приводит сервис бронирования отелей и квартир Твил.ру.
Геленджик занял восьмое место рейтинга, Анапа — десятое. Средняя стоимость ночи в этих городах составляет 3,8 тыс. руб. и 3,5 тыс. руб. соответственно, а средняя продолжительность поездки — четыре ночи.
Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, на который приходится 19% бронирований на указанные даты. Второе место заняла Москва с долей 12%, третье — Сочи, на который приходится 7% заявок.
В первую десятку также вошли Краснодар, Казань, Кисловодск, Калининград и Ялта. Средняя стоимость ночи в этих направлениях варьируется от 3,2 тыс. руб. в Сочи до 5,9 тыс. руб. в Ялте. Продолжительность поездок составляет от четырех до шести ночей.
Рейтинг составлен на основе запросов и заявок пользователей сервиса. Период отдыха приходится на последние выходные октября и начало ноября, когда отмечают Хэллоуин — праздник, связанный с различными легендами и мистическими традициями.