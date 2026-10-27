Юлия Коваленко: «Успех клиники во многом зависит от того, насколько врачу не все равно, что будет с пациентом»
Бизнес-завтрак Куба Клуба
Куба Клуб провел в Краснодаре очередной осенний бизнес-завтрак. На этот раз спикером мероприятия стала директор сети клиник НикМед и фитнес-клуба с экспертной медицинской поддержкой НикФит Юлия Коваленко. Резидентам и гостям клуба спикер рассказала, как пришла в медицину, почему переехала в Краснодар, как стала предпринимателем и от чего зависит успех частной клиники.
Юлия Коваленко родилась в Забайкайльском крае, окончила медицинскую академию в Чите. «Я потомственный врач — родители всю жизнь проработали стоматологами. Поэтому всегда представляла себя только врачом, ни в какой другой специальности себя не видела»,— вспоминает спикер.
Юлия начинала как участковый терапевт, затем окончила ординатуру по неврологии. До 2011 года работала неврологом в одной из поликлиник Читы. После реорганизации учреждения ее назначили на должность главного врача, и она руководила поликлиникой до 2017 года.
Затем Юлию пригласили в Краснодар — она открывала здесь сеть частных клиник. Далее несколько лет проработала в Краснодарской бальнеолечебнице, получив, по ее словам, «очень крутой опыт». В найме в общей сложности она проработала 20 лет. Однако в 2021 году Юлия приняла решение открыть собственную частную клинику.
Как призналась Юлия, полноценным предпринимателем и собственницей бизнеса она почувствовала себя лишь спустя пять лет. Вначале мешал многолетний управленческий опыт. Долго не могла подобрать главного врача. «Причина была, в том числе, и во мне. Казалось, что я лучше знаю, как надо делать»,— говорит спикер.
Частную медицину она считает хорошей альтернативой государственной — для получения качественной медицинской помощи
«Мы очень много вкладываем сил и средств в обучение кадров, чтобы врачи понимали важность возвращения в клинику пациентов. Успех частной клиники во многом зависит от того, насколько врачу не все равно, что будет с его пациентом дальше»,— подвела итог встречи Юлия Коваленко, отвечая на вопросы резидентов и гостей клуба.
КубА Клуб — сообщество предпринимателей юга России. Способствует росту успешности и числа предпринимателей. За счет опыта создателей клуба, привлечения компетенций резидентов, знаний и навыков сторонних консультантов клуб создает экосистему востребованных сервисов в области образования, консультирования, сопровождения и объединения предпринимателей. Ценности клуба: качество, гостеприимство, открытость общения. На счету клуба более 100 бизнес-завтраков, на которых побывали известные спортсмены, политики и предприниматели.
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