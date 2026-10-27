Юлия Коваленко: «Успех клиники во многом зависит от того, насколько врачу не все равно, что будет с пациентом»

Как призналась Юлия, полноценным предпринимателем и собственницей бизнеса она почувствовала себя лишь спустя пять лет. Вначале мешал многолетний управленческий опыт. Долго не могла подобрать главного врача. «Причина была, в том числе, и во мне. Казалось, что я лучше знаю, как надо делать»,— говорит спикер.