На Дону изъяли из оборота 1,5 тысячи тонн пшеницы из-за недостоверной декларации
Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия выявило факт недостоверного декларирования партии озимой пшеницы объемом 1,5 тыс. т. Владелец зерна — индивидуальный предприниматель, работающий на территории Константиновского района Ростовской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Суть претензий надзора — не в самом зерне, а в бумагах, его сопровождающих. Декларация о соответствии была принята на основании протокола испытаний с неполным перечнем показателей безопасности, предусмотренных приложением 6 к техническому регламенту «О безопасности зерна»: из документа выпали результаты испытаний на определение остаточных количеств пестицидов, применяемых при выращивании. Иными словами, документ, подтверждающий безопасность партии, подтверждал её лишь частично — важнейший блок исследований в протоколе просто отсутствовал.
В ведомстве расценили это однозначно: сельхозпроизводитель, не обеспечив надлежащее исполнение требований законодательства, допустил нарушение порядка декларирования продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия. Мера пресечения последовала формализованная, но ощутимая — Управление вынесло решение о признании декларации недействительной, что фактически блокирует легальное обращение партии зерна до приведения документов в порядок.