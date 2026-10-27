На Дону изъяли из оборота 1,5 тысячи тонн пшеницы из-за недостоверной декларации

Суть претензий надзора — не в самом зерне, а в бумагах, его сопровождающих. Декларация о соответствии была принята на основании протокола испытаний с неполным перечнем показателей безопасности, предусмотренных приложением 6 к техническому регламенту «О безопасности зерна»: из документа выпали результаты испытаний на определение остаточных количеств пестицидов, применяемых при выращивании. Иными словами, документ, подтверждающий безопасность партии, подтверждал её лишь частично — важнейший блок исследований в протоколе просто отсутствовал.