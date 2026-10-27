В Новороссийске 27 октября проведут учения со стрельбами в морском порту
В акватории морского порта Новороссийск 27 октября запланированы учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Военнослужащие отработают действия по отражению нападения безэкипажных катеров и беспилотных летательных аппаратов с практическим применением артиллерийских установок. Об этом сообщила пресс-служба администрации Новороссийска со ссылкой на информацию Новороссийской военно-морской базы.
Учения пройдут в два временных интервала: с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:59. В ходе тренировок предусмотрено выполнение практических стрельб из артиллерийских установок.
На время проведения стрельб вводится запрет на плавание всех маломерных судов и плавсредств в акватории проведения учений. Ограничение распространяется в том числе на плавсредства, не подлежащие государственной регистрации, прогулочные суда и спортивные парусные суда.
Запрет также касается надувных плавсредств и оборудования для занятий водными видами спорта. В перечне указаны гидроциклы, виндсерфинги, сапборды и их аналоги.
Ограничения затрагивают различные категории маломерных судов и плавсредств, включая используемые для прогулок, спорта и отдыха на воде.
Учения направлены на отработку практических действий дежурных сил Новороссийской военно-морской базы при отражении нападения безэкипажных катеров и беспилотников. Практические стрельбы запланированы в оба указанных временных интервала.