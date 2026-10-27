В Севастополе изменили работу троллейбусов, автобусов и морского транспорта

В Севастополе изменили режим работы городского общественного транспорта. Троллейбусы 12 маршрутов курсируют с увеличенными интервалами, движение троллейбусов остальных маршрутов приостановлено. Автобусы, пассажирские катера и паром продолжают работать в соответствии с установленным расписанием. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.