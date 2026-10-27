В Севастополе изменили работу троллейбусов, автобусов и морского транспорта
В Севастополе изменили режим работы городского общественного транспорта. Троллейбусы 12 маршрутов курсируют с увеличенными интервалами, движение троллейбусов остальных маршрутов приостановлено. Автобусы, пассажирские катера и паром продолжают работать в соответствии с установленным расписанием. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.
С увеличенными интервалами в городе осуществляют движение троллейбусы № 1, 3, 5, 7А, 9, 10, 10к, 12, 14, 17, 20 и 76. Троллейбусы, обслуживающие остальные маршруты, на линии не выходят.
Автобусное сообщение в Севастополе сохраняется на всех маршрутах. Автобусы работают по расписанию рабочего дня.
Морской пассажирский транспорт также продолжает перевозить пассажиров в штатном режиме. Пассажирские катера и паром на всех линиях работают согласно расписанию.