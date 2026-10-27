Краснодарский край занял пятое место в России по объему кредитования

В пятерку регионов с наибольшим объемом выдачи кредитов во всех сегментах в сентябре также вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. В столице банки выдали 307,97 тыс. кредитов на 164,75 млрд руб., в Московской области — 262,53 тыс. на 116,66 млрд руб. В Санкт-Петербурге оформили 159,28 тыс. кредитов на 81,62 млрд руб., в Татарстане — 117,14 тыс. на 51,32 млрд руб.