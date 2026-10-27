Краснодарский край занял пятое место в России по объему кредитования
В сентябре 2026 года банки одобрили жителям Краснодарского края 183,84 тыс. кредитов на общую сумму 50,29 млрд руб. По сравнению с августом количество выданных займов увеличилось на 1%, а их совокупный объем — на 17%. По объему кредитования Кубань заняла пятое место среди регионов России. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).
За девять месяцев 2026 года жители Краснодарского края оформили 1,6 млн кредитов на 378,9 млрд руб.
В пятерку регионов с наибольшим объемом выдачи кредитов во всех сегментах в сентябре также вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург и Татарстан. В столице банки выдали 307,97 тыс. кредитов на 164,75 млрд руб., в Московской области — 262,53 тыс. на 116,66 млрд руб. В Санкт-Петербурге оформили 159,28 тыс. кредитов на 81,62 млрд руб., в Татарстане — 117,14 тыс. на 51,32 млрд руб.
В целом по России в сентябре было оформлено 4,42 млн розничных кредитов — это максимальный показатель за последние два года. Их общий объем достиг 1,48 трлн руб., что стало наибольшим значением с начала 2026 года.
В структуре розничного кредитования первое место заняла ипотека, на которую пришлось 43,5% общего объема выдач за месяц. Доля кредитов наличными составила 32,1%, автокредитов — 12,1%, кредитных карт — 11,2%. На POS-кредиты пришлось 1,1%.
Генеральный директор ОКБ Михаил Алексин отметил, что рекордный результат сентября во многом связан с ипотекой. Перед пересмотром условий льготных программ банки выдали ипотечных кредитов почти на 431 млрд руб.
По оценке главы ОКБ, сентябрь может стать переломным моментом для рынка розничного кредитования. С января по сентябрь объемы выдач непрерывно росли, однако оснований для дальнейшего увеличения показателей, по его словам, не наблюдается. В сегментах кредитов наличными, кредитных карт и автокредитов уже началось снижение объемов.
Дополнительным фактором изменения динамики станет прекращение действия стимула, связанного с пересмотром льготных ипотечных программ. Кроме того, из-за исчерпания бюджета приостановлены государственные программы поддержки авторынка. По оценке Михаила Алексина, эти обстоятельства указывают на то, что в конце года кредитование будет менее активным и новых рекордов не ожидается.