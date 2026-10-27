Минобороны России сообщило об ударе по объектам ВПК и складам на Украине

Из сводки следует, что под удар российских войск попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), которые задействованы в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности. Также атакованы объекты транспортной инфраструктуры в Киеве и логистический центр в Харьковской области.