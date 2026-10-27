Минобороны России сообщило об ударе по объектам ВПК и складам на Украине
ВС РФ поразили объекты транспортной инфраструктуры в Киеве и склад под Харьковом
Российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам на Украине, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Из сводки следует, что под удар российских войск попали предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), которые задействованы в производстве и хранении крылатых ракет и беспилотников большой и средней дальности. Также атакованы объекты транспортной инфраструктуры в Киеве и логистический центр в Харьковской области.
Кроме того, поражены морские суда, используемые в интересах ВСУ. При ударе применялись оружие наземного базирования и БПЛА.