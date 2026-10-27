В Волгодонске отопление включили в 495 многоквартирных домах

По данным местных властей, в остальных зданиях управляющие компании и ТСЖ продолжают подключение отопления: проверяют внутридомовые сети, удаляют воздух из стояков и регулируют элеваторные узлы. При отсутствии отопления или неравномерном прогреве батарей жителям рекомендуют обращаться в свои управляющие организации или ТСЖ для проверки внутридомовых систем.