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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

В Волгодонске отопление включили в 495 многоквартирных домах

В Волгодонске отопление подали в 495 многоквартирных домов — более чем в половину жилого фонда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
По данным местных властей, в остальных зданиях управляющие компании и ТСЖ продолжают подключение отопления: проверяют внутридомовые сети, удаляют воздух из стояков и регулируют элеваторные узлы. При отсутствии отопления или неравномерном прогреве батарей жителям рекомендуют обращаться в свои управляющие организации или ТСЖ для проверки внутридомовых систем.
Социальные учреждения города начали получать тепло еще 20 октября — по заявкам самих организаций. Подключение, как отмечается, проходит без срывов.
Константин Соловьев