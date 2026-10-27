Индустриальный парк в Феодосии получил одобрение Минпромторга
Индустриальный парк «Феодосия» в Республике Крым подтвердил соответствие требованиям Минпромторга России, необходимым для применения мер стимулирования промышленной деятельности. Сейчас региональные власти ведут работу по привлечению резидентов на площадку. Об этом ТАСС сообщили в министерстве промышленности и торговли Крыма в ответ на запрос агентства.
Как уточнила временно исполняющая обязанности министра промышленности и торговли республики Ирина Фролова, соответствие парка требованиям к индустриальным и промышленным паркам, а также их управляющим компаниям подтверждено в соответствии с приказом федерального ведомства.
«В настоящее время проводится работа по наполнению индустриального парка резидентами»,— говорится в ответе регионального министерства.
Парк имеет универсальную специализацию и рассчитан на размещение предприятий различных отраслей. Его инфраструктура включает объекты энергетического хозяйства, сети водоснабжения, канализации, газоснабжения и связи, очистные сооружения, резервуары, парковку и дорожную сеть. На территории также предусмотрены административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, пост охраны и эстакада для ремонта грузового автотранспорта.
В числе производств, которые планируется разместить в индустриальном парке, — предприятия по выпуску газобетонных блоков, бумажной посуды, гипсокартона, железобетонных и стальных конструкций, полиэтиленовых труб, оптоволокна и минеральной базальтовой ваты. Кроме того, рассматривается размещение производств по переработке стекла и изготовлению резиновой крошки.
Индустриальный парк «Феодосия» открыли в сентябре 2025 года. Его строительство началось в апреле 2019 года и велось в рамках государственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». Площадь объекта составляет 122,3 га, площадь застройки — 5,6 тыс. кв. м. Стоимость контракта на строительство достигла 1,2 млрд руб.
Всего на территории парка планируется открыть 13 новых предприятий, привлечь более 10 млрд руб. инвестиций и создать около 1 тыс. рабочих мест. На данный момент подписаны три соглашения о ведении хозяйственной деятельности. Общий объем инвестиций по ним составляет 1,32 млрд руб.