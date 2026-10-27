Индустриальный парк в Феодосии получил одобрение Минпромторга

Индустриальный парк «Феодосия» в Республике Крым подтвердил соответствие требованиям Минпромторга России, необходимым для применения мер стимулирования промышленной деятельности. Сейчас региональные власти ведут работу по привлечению резидентов на площадку. Об этом ТАСС сообщили в министерстве промышленности и торговли Крыма в ответ на запрос агентства.