На лесное хозяйство на Дону направили почти 289 млн рублей за девять месяцев
На развитие лесного хозяйства Ростовской области за девять месяцев 2026 года направили 289 млн руб., следует из отчета о реализации региональной госпрограммы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
На год на эти цели предусмотрено 327,2 млн руб. По итогам трех кварталов освоено 88,5% средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью.
В рамках программы в регионе завершили искусственное лесовосстановление на площади 1,3 тыс. га, агротехнический уход за лесными культурами проведен на 14,4 тыс. га. Для лесохозяйственных учреждений приобрели восемь тракторов, две пожарные автоцистерны и другую технику.
Кроме того, заключен контракт на функционирование системы дистанционного мониторинга и раннего обнаружения лесных пожаров с использованием 86 видеокамер. За девять месяцев государственные лесные инспекторы провели 5,6 тыс. патрулирований лесного фонда.
До конца года запланировано выполнение еще десяти контрольных точек. При этом две контрольные точки не были достигнуты в установленные сроки из-за сокращения бюджетных ассигнований.