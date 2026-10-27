На лесное хозяйство на Дону направили почти 289 млн рублей за девять месяцев

В рамках программы в регионе завершили искусственное лесовосстановление на площади 1,3 тыс. га, агротехнический уход за лесными культурами проведен на 14,4 тыс. га. Для лесохозяйственных учреждений приобрели восемь тракторов, две пожарные автоцистерны и другую технику.