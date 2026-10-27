Аэропорт Сочи возобновил работу

В Краснодарском крае также действуют ограничения на съемку и публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников и работой противовоздушной обороны. Запрет распространяется на размещение кадров, которые могут раскрыть позиции Вооруженных сил РФ и создать угрозу повторных атак на военные и гражданские объекты.