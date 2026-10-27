Аэропорт Сочи возобновил работу
Утром 27 октября в Краснодарском крае отменили режим беспилотной опасности, после чего аэропорты Сочи и Геленджика сняли временные ограничения на обслуживание рейсов. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Краснодарскому краю.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. В аэропорту Геленджика они действовали в течение шести часов, в Сочи — двух часов.
Согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет воздушные суда с 08:30 до 20:00. После снятия временных ограничений авиагавань может работать в пределах установленного режима.
В Краснодарском крае также действуют ограничения на съемку и публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников и работой противовоздушной обороны. Запрет распространяется на размещение кадров, которые могут раскрыть позиции Вооруженных сил РФ и создать угрозу повторных атак на военные и гражданские объекты.
Антитеррористическая комиссия Краснодарского края призвала жителей не снимать военный и служебный транспорт, а также объекты транспортной, топливно-энергетической, промышленной и другой критической инфраструктуры. За публикацию запрещенных материалов предусмотрена административная и уголовная ответственность.