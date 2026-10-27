Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу после отмены беспилотной опасности

На фоне действовавшего режима опасности жителям Краснодарского края напомнили о запрете на съемку и публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников и работой средств противовоздушной обороны. Такие публикации могут раскрыть позиции Вооруженных сил РФ и создать условия для повторных атак на военные и гражданские объекты.