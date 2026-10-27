Аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу после отмены беспилотной опасности
В Краснодарском крае утром 27 октября отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. После снятия режима аэропорты Сочи и Геленджика возобновили работу в штатном порядке с учетом действующих условий обслуживания рейсов.
Временные ограничения на полеты в аэропорту Геленджика действовали шесть часов, в Сочи — два часа. Согласно действующему NOTAM, воздушная гавань Геленджика принимает и отправляет рейсы с 08:30 до 20:00.
На фоне действовавшего режима опасности жителям Краснодарского края напомнили о запрете на съемку и публикацию материалов, связанных с атаками беспилотников и работой средств противовоздушной обороны. Такие публикации могут раскрыть позиции Вооруженных сил РФ и создать условия для повторных атак на военные и гражданские объекты.
Антитеррористическая комиссия Краснодарского края призвала жителей воздерживаться от съемки военного и служебного транспорта, а также объектов транспортной, топливно-энергетической, промышленной и иной критической инфраструктуры.
За публикацию подобных материалов предусмотрена административная и уголовная ответственность.