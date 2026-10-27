Падение сборов российских фильмов за рубежом составило 45,9%

“Ъ” ознакомился с данными «БК Медиа» о сборах экспорта российского кино в январе—сентябре 2026 года. Из них следует, что показатель за первые девять месяцев сократился на 45,88%, достигнув $4,6 млн против $8,5 млн за тот же период прошлого года. Из них $1,4 млн пришлось на третий квартал. При этом показатели разных фильмов складываются из времени старта и результатов продолжающегося проката, поэтому динамика накопленной кассы зависит не только от количества премьер, но и от того, насколько долго картины удерживаются в международном прокате, уточнил представитель «БК Медиа».