Падение сборов российских фильмов за рубежом составило 45,9%
“Ъ” ознакомился с данными «БК Медиа» о сборах экспорта российского кино в январе—сентябре 2026 года. Из них следует, что показатель за первые девять месяцев сократился на 45,88%, достигнув $4,6 млн против $8,5 млн за тот же период прошлого года. Из них $1,4 млн пришлось на третий квартал. При этом показатели разных фильмов складываются из времени старта и результатов продолжающегося проката, поэтому динамика накопленной кассы зависит не только от количества премьер, но и от того, насколько долго картины удерживаются в международном прокате, уточнил представитель «БК Медиа».
Первое место по сборам занял анимационный проект «Коты Эрмитажа-2. Тайна египетского зала» ($1,1 млн), большая часть кассы приходится на Бразилию ($133,5 тыс.), Румынию ($113,3 тыс.) и Турцию ($109 тыс.). На втором месте рейтинга научно-фантастический фильм студии «ТриТэ» «Кракен» ($533,3 тыс.), который наиболее успешно показал себя в прокате Перу ($339 тыс.). Тройку замыкает еще один фильм для детей — «Мальчик-дельфин-2» ($527 тыс.), основным рынком для которого стала Саудовская Аравия ($205 тыс.).
В рейтинге зарубежных рынков по популярности российских релизов по итогам трех кварталов первое место занимает Перу с выручкой в $613 тыс. Далее Турция ($483 тыс.), Италия ($272 тыс.), Саудовская Аравия ($249 тыс.) и Румыния ($248 тыс.). В десятку также вошли Бразилия, Мексика, Колумбия, Эквадор и Аргентина. На Перу, Бразилию, Мексику, Колумбию, Эквадор и Аргентину в совокупности приходится около $1,54 млн — примерно треть всех зарубежных сборов фильмов производства России за девять месяцев.