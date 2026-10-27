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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Ростов-на-Дону

Соборную мечеть на Фурмановской в Ростове могут достроить к весне 2028 года

Реконструкция соборной мечети на Фурмановской, 131 в Ростове-на-Дону может завершиться к весне 2028 года. С таким прогнозом в интервью donnews.ru выступил главный имам-ахунд региона Мухаммед Бикмаев.
Готовность объекта сейчас оценивается примерно в 70%. Основной источник финансирования работ — пожертвования прихожан. Работы идут по мере поступления денег, и на данный момент у общины образовалась задолженность перед подрядчиком.
Иными словами, темп достройки напрямую привязан к интенсивности благотворительного потока, а не к графику банка или бюджета.
Мария Хоперская