«Россети Новосибирск» фиксируют рост незаконных подвесов ВОЛС в преддверии зимы
С начала 2026 года специалисты «Россети Новосибирск» провели осмотры 26 тысяч километров линий электропередачи (ЛЭП) и выявили несанкционированные подвесы волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на 40,5 тысячи опор. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выявленных нарушений выросло на 74 %. Каждый самовольный подвес – серьезная угроза для стабильной работы энергосистемы, особенно в условиях сибирской зимы.
Налипание снега на провода ВОЛС увеличивает их вес и существенно повышает нагрузку на конструкцию опоры ЛЭП. Кроме того, высок риск схлеста проводов линий связи и линий электропередачи, что может привести к их обрыву и, как следствие, к перерывам электроснабжения. Дополнительную сложность создает то, что незаконные подвесы мешают оперативному устранению технологических нарушений, не говоря уже о плановых работах по обслуживанию электросетей. Самовольно смонтированные ВОЛС ограничивают доступ электромонтеров к оборудованию, а в условиях сибирских морозов скорость реагирования бригад напрямую влияет на масштаб происшествия.
Жители могут остаться не только без света и связи, но и без тепла, поскольку работа котельных и систем отопления напрямую зависит от электроснабжения. В сибирские морозы каждая минута без электричества и тепла может иметь критические последствия.
Для минимизации рисков «Россети Новосибирск» продолжают системную работу по выявлению и устранению незаконных подвесов. Энергетики демонтируют ВОЛС, владельцы которых не привели свои линии в соответствие с техническими требованиями, а также оборудование, собственники которого не установлены. Такие меры позволяют исключить риски в виде дополнительной нагрузки на опоры и схлеста проводов, чтобы обеспечить надежную работу электросетевого комплекса в период зимнего максимума нагрузок.
Компания призывает операторов связи ответственно подходить к размещению ВОЛС и строго соблюдать установленные процедуры согласования. Для начала процесса достаточно просто отправить заявку на адрес info@eseti.ru. Легализация подвесов – это не только выполнение требований законодательства, но и вклад в общую надежность инфраструктуры, от которой зависит комфорт и безопасность жителей региона.
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru
«Россети» в MAКС (https://max.ru/rosseti_official)
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