Улицу Греческую в Таганроге на два дня перекрыли из-за киносъемок

Практическая организация выезда выстроена по стандартной схеме: общественный и служебный транспорт ограничения не затрагивают, остальные водители могут объезжать закрытый отрезок по соседним улицам в соответствии с ПДД и утвержденной схемой организации движения. Иными словами, для маршрутной сети и горслужб город живет в обычном режиме — перекрытие касается частного автотранспорта.