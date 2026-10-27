Улицу Греческую в Таганроге на два дня перекрыли из-за киносъемок
В Таганроге на 26–27 октября перекрыли для движения участок улицы Греческой — от переулка Добролюбовского до переулка Некрасовского. О временных ограничениях сообщила городская администрация.
Поводом для ограничения стали съемки художественного фильма.
Практическая организация выезда выстроена по стандартной схеме: общественный и служебный транспорт ограничения не затрагивают, остальные водители могут объезжать закрытый отрезок по соседним улицам в соответствии с ПДД и утвержденной схемой организации движения. Иными словами, для маршрутной сети и горслужб город живет в обычном режиме — перекрытие касается частного автотранспорта.