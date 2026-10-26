В Анапе объявлена угроза атаки БПЛА

При включении сирен — сигнала «Внимание всем» — жителям рекомендуют соблюдать меры безопасности. Если вы дома, не выходите на улицу и укройтесь в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой. Не пользуйтесь лифтом и держитесь подальше от окон и дверей.