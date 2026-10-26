Главные новости за 26 октября. Кубань, Крым, Адыгея
Прокуратура Павловского района Краснодарского края выявила признаки искусственного дробления муниципальных закупок при заключении контрактов на ремонт тротуаров и содержание дорог. Главу Павловского сельского поселения привлекли к административной ответственности.
Конкурсный управляющий АО Промышленно-девелоперская компания «Апшеронск» Александр Володин опубликовал скорректированный отчет об оценке имущества должника. Согласно документу, общая рыночная стоимость активов предприятия составляет 213,01 млн руб.
В Севастополе отменили режим временного ограничения электроснабжения. В 19:10 мск 26 октября диспетчер ЧРДУ дал команду включить всех потребителей в Севастополе до следующей команды о введении ограничений.
В Краснодарском крае в сентябре 2026 года банки выдали 3,84 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 18,25 млрд руб. По сравнению с августом количество оформленных займов увеличилось на 52%, а объем кредитования — на 71%.
Просроченная задолженность по заработной плате в организациях Краснодарского края, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, на конец сентября 2026 года составила 609 млн руб. Долги перед работниками имели организации, в которых трудились 1 614 человек.
Центральный районный суд Сочи взыскал более 140,3 млн руб. за незаконное строительство жилых домов на территории Сириуса. Строительство этих домов увеличило нагрузку на социальную инфраструктуру Сириуса и повлекло убытки.
В Краснодарском крае почти 82% исследованной мягкой пшеницы урожая 2026 года отнесено к продовольственным классам. Специалисты Новороссийского филиала ФГБУ «ЦОК АПК» проверили 8,5 млн тонн зерна — 89,5% регионального валового сбора.
В сравнении с прошлым годом средний чек на проживание в отелях Краснодарского края вырос на 13%. В 2025 году показатель составлял почти 75 тыс. руб., а в 2026 году – около 85 тыс. руб.
ФНС взыскивает 34 млн руб. с руководства обанкротившегося «Инертграда» в Сириусе. В качестве ответчиков выступают Владимир Тхагушев, Евгений Гринцов, Виталий Гуряев, Максим Дрожжин и Олеся Ткаченко.
Аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика получили 1,387 млрд руб. федеральных субсидий, компенсирующих их расходы за июль–декабрь 2025 года. Деньги идут на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности, а также процентов по кредитам и займам за период, когда полеты ограничены.