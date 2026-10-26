В Геленджике объявлена беспилотная опасность
В Геленджике объявлена опасность БПЛА. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.
Жителей просят сохранять спокойствие и позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.
Ранее в аэропорту Геленджика ввели дополнительные ограничения на полеты. По данным Росавиации, они касаются приема и выпуска воздушных судов и необходимы для обеспечения безопасности полетов.