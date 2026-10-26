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Выпуск газеты №198/П

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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Новороссийск

В Геленджике объявлена беспилотная опасность

В Геленджике объявлена опасность БПЛА. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.
Жителей просят сохранять спокойствие и позаботиться о собственной безопасности и безопасности близких. При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по номеру 112.
Ранее в аэропорту Геленджика ввели дополнительные ограничения на полеты. По данным Росавиации, они касаются приема и выпуска воздушных судов и необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Алина Зорина