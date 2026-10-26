Главные новости за 26 октября. Сочи
Дмитрия Плишкина назначили главой администрации федеральной территории (ФТ) «Сириус» на новый пятилетний срок. Решение приняли 26 октября на первом заседании Совета ФТ второго созыва.
В 2021–2026 годах расходы бюджета федеральной территории (ФТ) «Сириус» увеличились более чем в пять раз, до 17 млрд руб. Доходы за этот период выросли в 2,2 раза, до 31 млрд руб.
Научно-технологический кампус на федеральной территории (ФТ) «Сириус» планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Кампус станет частью инфраструктуры для ученых и их семей.
Спасатели продолжают поиски двух мужчин, которых унесло в море во время шторма в Туапсинском районе Краснодарского края. Поиски ведутся уже неделю.
За незаконное строительство домов в Сириусе суд взыскал более 140 млн рублей. Разрешения на строительство домов с фактическими параметрами не выдавали, а градостроительная документация не допускала возведения многоквартирных домов на участках.
В общем объеме бронирований отелей Краснодарского края на ближайшую зиму 70% приходится на Сочи. Из них 25% занимают средства размещения горного кластера курорта.