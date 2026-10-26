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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Сочи

Главные новости за 26 октября. Сочи

Дмитрия Плишкина назначили главой администрации федеральной территории (ФТ) «Сириус» на новый пятилетний срок. Решение приняли 26 октября на первом заседании Совета ФТ второго созыва.
В 2021–2026 годах расходы бюджета федеральной территории (ФТ) «Сириус» увеличились более чем в пять раз, до 17 млрд руб. Доходы за этот период выросли в 2,2 раза, до 31 млрд руб.
Научно-технологический кампус на федеральной территории (ФТ) «Сириус» планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году. Кампус станет частью инфраструктуры для ученых и их семей.
Спасатели продолжают поиски двух мужчин, которых унесло в море во время шторма в Туапсинском районе Краснодарского края. Поиски ведутся уже неделю.
За незаконное строительство домов в Сириусе суд взыскал более 140 млн рублей. Разрешения на строительство домов с фактическими параметрами не выдавали, а градостроительная документация не допускала возведения многоквартирных домов на участках.
В общем объеме бронирований отелей Краснодарского края на ближайшую зиму 70% приходится на Сочи. Из них 25% занимают средства размещения горного кластера курорта.