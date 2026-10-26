Главные новости за 26 октября. Новороссийск
Днем 26 октября в Анапе зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Сейсмическое событие произошло на глубине 10 км.
Единый план озеленения Новороссийска подготовят до конца 2026 года. В горадминистрации, в настоящее время все деревья, кустарники и прочая растительность оцифровываются и вносятся в единую базу данных.
Суд в Новороссийске вынес приговор по делу о хищении 146 млн рублей при строительстве причалов. Октябрьский районный суд Новороссийска огласил приговор Олегу Бойченко, Николаю Савичу и Виктору Папирныку. Их признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
Аэропорт Геленджика за весенне-летнюю навигацию обслужил 1956 рейсов по 10 внутренним направлениям. Авиаперевозки выполняли семь авиакомпаний.
В Анапе отопительный сезон начнется 1 ноября. Сначала отопление включат в учреждениях социальной сферы, затем тепло подадут в жилые дома.
Долг 18 управляющих компаний и ТСЖ Анапы перед АО «Теплоэнерго Анапа» за услуги теплоснабжения и водоснабжения составил 74,05 млн руб. Организации систематически не исполняют обязательства по оплате и не урегулировали задолженность, сообщили в компании.