Суд арестовал активы структур Шалвы Гибрадзе по иску завода семьи депутата Демченко

Иск поступил в суд 9 октября 2026 года. Из-за чего образовалась задолженность, в материалах дела не сообщается. Помимо основного долга истец требует взыскать неустойку за период со 2 по 9 октября в размере 97,4 тыс. руб., а также неустойку, начисляемую на сумму долга с 10 октября по день фактического исполнения обязательства. Кроме того, заявлено требование об обращении взыскания на имущество путем продажи с публичных торгов с общей начальной продажной стоимостью 405,8 млн руб.