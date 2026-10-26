Суд арестовал активы структур Шалвы Гибрадзе по иску завода семьи депутата Демченко
Арбитражный суд Краснодарского края принял обеспечительные меры по иску ООО «Абинский электрометаллургический завод» (АЭМЗ) к ООО «Авгомехстрой», ООО «Новороссийский кислородный завод» и ООО «Новосталь» о взыскании задолженности на общую сумму около 12,75 млрд руб. На определение суда обратил внимание «Ъ-Новороссийск».
Иск поступил в суд 9 октября 2026 года. Из-за чего образовалась задолженность, в материалах дела не сообщается. Помимо основного долга истец требует взыскать неустойку за период со 2 по 9 октября в размере 97,4 тыс. руб., а также неустойку, начисляемую на сумму долга с 10 октября по день фактического исполнения обязательства. Кроме того, заявлено требование об обращении взыскания на имущество путем продажи с публичных торгов с общей начальной продажной стоимостью 405,8 млн руб.
Суд удовлетворил ходатайство истца. На расчетные счета «Новороссийского кислородного завода» и «Новостали» наложен арест. Также арестовано имущество каждой из компаний с учетом размера заявленных требований. В отношении «Авгомехстрой» арест наложен исходя из определенной сторонами стоимости заложенного имущества — 205,8 млн руб.
Помимо ареста счетов и имущества, суд запретил Росреестру совершать регистрационные действия с объектами недвижимости ответчиков, органам ГИБДД — регистрировать транспортные средства, а службе гостехнадзора — регистрировать самоходные машины и другую технику, принадлежащие компаниям.
Компании-ответчики «Новороссийский кислородный завод» и «Новосталь» связаны с бизнесменом Шалвой Гибрадзе, который также является бенефициаром ООО «Новоросметалл» — одного из крупнейших производителей стали на юге России. В отношении «Новоросметалла» в сентябре 2026 года Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения по заявлению Федеральной налоговой службы. По итогам 2025 года чистый убыток предприятия достиг 5,1 млрд руб.
Истцом по делу выступает ООО «Абинский электрометаллургический завод». АЭМЗ принадлежит семье депутата Госдумы РФ от Краснодарского края Ивана Демченко: бенефициаром завода указан его сын Иван Демченко (младший).
В деле также участвуют третьи лица — ООО «Новоросметалл» и ООО «Новороссийский прокатный завод».