Таганрог рассчитывает получить 500 млн рублей имущественного налога по итогам года
Глава Таганрога Светлана Камбулова оценила поступления в городской бюджет от транспортного, земельного налогов и налога на имущество примерно в 500 млн руб. по итогам 2026 года. По ее словам, это около 10% собственных доходов города, написала она в социальных сетях.
Госпожа Камбулова связала эти поступления с финансированием социальных программ, жилищно-коммунального хозяйства и ремонта дорог. Жители должны уплатить налоги не позднее 1 декабря 2026 года.
Заявление главы города появилось на фоне осенней кампании по уплате имущественных налогов: уведомления за 2025 год налоговая направляет в личные кабинеты на сайте ФНС и портале «Госуслуги», а также почтой. Проверить сумму можно в этих сервисах или в приложении «Налоги ФЛ». Просрочка ведет к начислению пеней.
В презентации проекта бюджета на 2026 год город оценил налоговые и неналоговые доходы почти в 5 млрд руб., а безвозмездные поступления — еще в 9,2 млрд руб. В структуре собственных доходов проект заложил 291,1 млн руб. транспортного налога, 276,5 млн руб. земельного налога и 147,1 млн руб. налога на имущество физических лиц. В сумме это 714,7 млн руб. — примерно на 215 млн больше озвученной Светланой Камбуловой оценки.
Расходы, обеспеченные собственными доходами города, должны превысить 5,1 млрд руб.: 4,6 млрд руб. должны дать налоговые поступления, еще 500 млн руб. — неналоговые. Это отдельные показатели: речь шла не обо всех расходах бюджета и не о полном объеме доходов с учетом трансфертов.
В проекте бюджета общие доходы на 2026 год составляли 14,2 млрд руб., из которых 9,2 млрд руб. приходились на безвозмездные перечисления. Власти также планировали вовлекать свободные земельные участки и резервное муниципальное имущество в хозяйственный оборот. Ранее город получил из областного бюджета кредит на 1,55 млрд руб. и погасил коммерческие займы, чтобы сократить расходы на обслуживание долга.
Сопоставимые данные за предыдущий год показывают масштаб имущественных сборов: в отчете главы города за десять месяцев 2025 года имущественные налоги составили 459,7 млн руб., или 13,8% собственных доходов. Тогда в целом налоговые и неналоговые поступления достигли 3,3 млрд руб.