Таганрог рассчитывает получить 500 млн рублей имущественного налога по итогам года

В презентации проекта бюджета на 2026 год город оценил налоговые и неналоговые доходы почти в 5 млрд руб., а безвозмездные поступления — еще в 9,2 млрд руб. В структуре собственных доходов проект заложил 291,1 млн руб. транспортного налога, 276,5 млн руб. земельного налога и 147,1 млн руб. налога на имущество физических лиц. В сумме это 714,7 млн руб. — примерно на 215 млн больше озвученной Светланой Камбуловой оценки.