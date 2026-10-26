В Сириусе предложили изучать потребности семей с детьми

На федеральной территории (ФТ) «Сириус» предложили создать программу «Российская когорта детства», которая предполагает наблюдение за семьями с момента рождения ребенка до его совершеннолетия. Собранные данные планируется использовать для определения мер поддержки, говорится в пресс-релизе по итогам первого заседания Совета ФТ второго созыва.