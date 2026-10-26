В Сириусе предложили изучать потребности семей с детьми
На федеральной территории (ФТ) «Сириус» предложили создать программу «Российская когорта детства», которая предполагает наблюдение за семьями с момента рождения ребенка до его совершеннолетия. Собранные данные планируется использовать для определения мер поддержки, говорится в пресс-релизе по итогам первого заседания Совета ФТ второго созыва.
Инициатива вошла в пакет предложений по совершенствованию демографической и семейной политики. Совет поддержал предложения, которые планируется направить в комиссию Государственного совета РФ по направлению «Молодежь и дети».
Сегодня «Ъ-Сочи» писал, что в 2021–2026 годах расходы бюджета ФТ «Сириус» увеличились более чем в пять раз, до 17 млрд руб. Доходы за этот период выросли в 2,2 раза, до 31 млрд руб.