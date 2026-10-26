Елена Шмелева: при внедрении ИИ нужно определить, какие способности мы формируем
Председатель Совета федеральной территории (ФТ) «Сириус» Елена Шмелева считает, что при внедрении искусственного интеллекта (ИИ) в образование необходимо определить, какие способности должны формироваться у человека. Об этом она заявила на первом заседании Совета ФТ второго созыва.
«Главный вопрос искусственного интеллекта в образовании — педагогический: какие способности формируются у человека, у которого всегда под рукой система, готовая выдать ответ почти на любой вопрос»,— сказала госпожа Шмелева.
По ее словам, решение о том, как применять ИИ, должно исходить из целей образования. «Сначала нужно ответить, что мы формируем, и только потом решать, как внедрять»,— подчеркнула она.
26 октября члены Совета ФТ обсудили подготовку предложений по экспериментальному правовому режиму, который должен создать условия для разработки, тестирования и внедрения ИИ-технологий. Проект решения подготовят к следующему заседанию.