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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Сочи

Университетскую клинику в Сириусе планируют построить к 2031 году

Многопрофильную университетскую клинику на федеральной территории (ФТ) «Сириус» планируют построить к 2031 году. Завершить разработку концепции объекта рассчитывают до конца 2026-го, сообщил во время общения с журналистами глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин.
По его словам, новое учреждение должно стать клинической базой для университета «Сириус». «Это очень важно: в университете есть одни из самых современных лабораторий, ведутся разработки лекарственных препаратов»,— добавил господин Плишкин.
Предполагается, что учреждение будет работать в государственной системе здравоохранения. При этом могут появиться платные медицинские программы.
«Ъ-Сочи» писал, что в Сириусе на территории научно-технологического кампуса построят клинический центр для лечения онкологических заболеваний.
Дмитрий Холодный