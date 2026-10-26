Университетскую клинику в Сириусе планируют построить к 2031 году
Многопрофильную университетскую клинику на федеральной территории (ФТ) «Сириус» планируют построить к 2031 году. Завершить разработку концепции объекта рассчитывают до конца 2026-го, сообщил во время общения с журналистами глава администрации ФТ Дмитрий Плишкин.
По его словам, новое учреждение должно стать клинической базой для университета «Сириус». «Это очень важно: в университете есть одни из самых современных лабораторий, ведутся разработки лекарственных препаратов»,— добавил господин Плишкин.
Предполагается, что учреждение будет работать в государственной системе здравоохранения. При этом могут появиться платные медицинские программы.
«Ъ-Сочи» писал, что в Сириусе на территории научно-технологического кампуса построят клинический центр для лечения онкологических заболеваний.