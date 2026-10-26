Два поезда, следующие в Керчь, задерживаются на несколько часов
Вечером 26 октября из-за происшествия на участке Тресвятская — Сомово — Отрожка — Воронеж Юго-Восточной железной дороги в Керчь следуют с опозданием два поезда «Таврия». Об этом сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс».
По данным на 17:00 мск, поезд № 007/008 Санкт-Петербург — Керчь, отправлением 25 октября, следует с опозданием около 4 часов. Поезд № 092/091 Москва — Керчь, отправлением 25 октября, следует с опозданием на 3,5 часа.
Также задерживаются поезда из Москвы в Ростов и из Минеральных Вод в Москву.
Отмечается, что время задержки в пути может измениться. Начальники составов информируют пассажиров об ожидаемом времени прибытия на станцию по мере поступления информации.