Суд в Новороссийске вынес приговор по делу о хищении 146 млн рублей при строительстве причалов

Установлено, что с сентября 2018 по декабрь 2020 года подсудимые в составе организованной группы похитили деньги федерального бюджета, выделенные на гособоронзаказ по установке отбойных устройств на причалах Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Работы шли через ООО «ПортГидроСтрой», которым руководил Николай Савич. Вместо предусмотренных контрактами отбойных устройств устанавливали изделия, не соответствовавшие техническим требованиям. Чтобы создать видимость надлежащего исполнения обязательств, оформляли документы с недостоверными сведениями о выполненных работах. На их основании из федерального бюджета производилась оплата. Бюджету причинен ущерб на общую сумму 146 492 105,34 руб.