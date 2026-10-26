Суд в Новороссийске вынес приговор по делу о хищении 146 млн рублей при строительстве причалов
Октябрьский районный суд Новороссийска огласил приговор Олегу Бойченко, Николаю Савичу и Виктору Папирныку. Их признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Установлено, что с сентября 2018 по декабрь 2020 года подсудимые в составе организованной группы похитили деньги федерального бюджета, выделенные на гособоронзаказ по установке отбойных устройств на причалах Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Работы шли через ООО «ПортГидроСтрой», которым руководил Николай Савич. Вместо предусмотренных контрактами отбойных устройств устанавливали изделия, не соответствовавшие техническим требованиям. Чтобы создать видимость надлежащего исполнения обязательств, оформляли документы с недостоверными сведениями о выполненных работах. На их основании из федерального бюджета производилась оплата. Бюджету причинен ущерб на общую сумму 146 492 105,34 руб.
Суд признал всех троих виновными. С учетом роли и степени участия каждого назначено: Олегу Бойченко — 7 лет колонии общего режима, Николаю Савичу — 6 лет, Виктору Папирныку — 6 лет 6 месяцев. Осужденных взяли под стражу в зале суда. С них солидарно взыскали в пользу Минобороны РФ 146 192 105 руб. Приговор в законную силу не вступил.