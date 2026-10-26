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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
Черноземье

Подконтрольная Минкульту фирма отреставрирует корпус монастыря в центре Курска

ФГУП ЦНРПМ отреставрирует Братский корпус Знаменского монастыря в Курске
Федеральное казенное унитарное предприятие (ФГУП) «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» (подконтрольно Минкульту РФ) получило контракт на реставрацию «Братского корпуса Знаменского монастыря» в центре Курска. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения (ОКН). Компания не снижала начальную цену контракта в 300 млн руб. Он подписан и размещен на портале госзакупок.
Знаменский собор в Курске

Знаменский собор в Курске

Константин Франовский / Коммерсантъ

Согласно итоговому протоколу, конкурс признали несостоявшимся из-за поступления только одной заявки. ФГУП получило подряд как единственный участник.

Здание второй половины XIX века расположено на улице Луначарского, 8. Братский корпус был построен в 1875 году на исторической территории бывшей Курской крепости и монастыря, а в начале XX века его расширили трехэтажной пристройкой. В советские и постсоветские годы первоначальный облик строения исказили поздними пристройками и облицовкой фасадов пластиковыми панелями. В проектной документации состояние памятника оценивается как удовлетворительное, однако эксперты выявили серьезные дефекты: сквозную вертикальную трещину шириной более 10 см на углу здания, разрушение и выветривание кирпичной кладки, протечки с плесенью на потолках и стенах, а также биопоражения деревянных стропильных конструкций кровли.

Подрядчику предстоит отреставрировать фасады, кровлю, интерьеры, оконные и дверные заполнения, а также восстановить конструктивные и архитектурные элементы. Кроме того, нужно приспособить памятник к современному использованию, что предусматривает монтаж систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, автоматизации и сетей связи. В обязательный перечень задач также входит проведение археологических исследований.
Завершить все реставрационные работы требуется до 31 октября 2028 года, а окончательное исполнение контракта рассчитано до 30 декабря 2028 года.
В прошлом году ФГУП выиграло конкурс на разработку проектной документации для реставрации «Братского корпуса Знаменского монастыря» и еще одного ОКН на улице Луначарского в Курске — «Башни ограды», памятника федерального значения, также входящего в ансамбль Знаменского монастыря. Работы стоимостью 38 млн руб. оплатили из федерального бюджета.
В июне 2026 года «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» победили в торгах на реставрацию «Башни ограды» за 33,9 млн руб. Работы необходимо выполнить до 30 сентября 2028 года.
Алина Морозова

Какие еще объекты в Курске хотят реконструировать к его 1000-летнему юбилею

Слева — Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Сонина. В центре — храм Воскресения Христова. Справа — башня ограды Знаменского монастыря (закрыта тканью)
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Слева — Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Сонина. В центре — храм Воскресения Христова. Справа — башня ограды Знаменского монастыря (закрыта тканью)

Константин Франовский / Коммерсантъ

Мемориальный концертно-экспозиционный Свиридовский центр искусств (бывшее Дворянское собрание), вид с улицы Сонина
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Мемориальный концертно-экспозиционный Свиридовский центр искусств (бывшее Дворянское собрание), вид с улицы Сонина

Константин Франовский / Коммерсантъ

Мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения
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Мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения

Константин Франовский / Коммерсантъ

Слева здание завода КЭАЗ ("Электроаппарат"), вид с улицы Луначарского. Справа — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения
4/124/12

Слева здание завода КЭАЗ ("Электроаппарат"), вид с улицы Луначарского. Справа — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения

Константин Франовский / Коммерсантъ

Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Луначарского
5/125/12

Знаменский кафедральный собор в Курске, вид с улицы Луначарского

Константин Франовский / Коммерсантъ

Краеведческий музей
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Краеведческий музей

Константин Франовский / Коммерсантъ

Братский корпус во внутреннем дворе, вид с заднего крыльца Знаменского кафедрального собора
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Братский корпус во внутреннем дворе, вид с заднего крыльца Знаменского кафедрального собора

Константин Франовский / Коммерсантъ

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в рамках проекта «Историческая память» будет обеспечено финансирование проектно-сметной документации по четырем объектам: зданию Дворянского собрания, Братскому корпусу, Башне-ограде и Дому Ильича
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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что в рамках проекта «Историческая память» будет обеспечено финансирование проектно-сметной документации по четырем объектам: зданию Дворянского собрания, Братскому корпусу, Башне-ограде и Дому Ильича

Константин Франовский / Коммерсантъ

Три из четырех объектов расположены непосредственно на территории исторической крепости
9/129/12

Три из четырех объектов расположены непосредственно на территории исторической крепости

Константин Франовский / Коммерсантъ

Слева — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения
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Слева — мужская классическая гимназия 1836–1842 годов, объект культурного наследия регионального значения

Константин Франовский / Коммерсантъ

Дом Ильича (Курская государственная филармония)
11/1211/12

Дом Ильича (Курская государственная филармония)

Константин Франовский / Коммерсантъ

Водонапорная башня по адресу улица Павлова, 1а, вид с улицы Павлова
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Водонапорная башня по адресу улица Павлова, 1а, вид с улицы Павлова

Константин Франовский / Коммерсантъ

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