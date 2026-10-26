Подконтрольная Минкульту фирма отреставрирует корпус монастыря в центре Курска

Здание второй половины XIX века расположено на улице Луначарского, 8. Братский корпус был построен в 1875 году на исторической территории бывшей Курской крепости и монастыря, а в начале XX века его расширили трехэтажной пристройкой. В советские и постсоветские годы первоначальный облик строения исказили поздними пристройками и облицовкой фасадов пластиковыми панелями. В проектной документации состояние памятника оценивается как удовлетворительное, однако эксперты выявили серьезные дефекты: сквозную вертикальную трещину шириной более 10 см на углу здания, разрушение и выветривание кирпичной кладки, протечки с плесенью на потолках и стенах, а также биопоражения деревянных стропильных конструкций кровли.