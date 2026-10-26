Более 29 тысяч квадратных м береговых линий очистили в Краснодаре с начала осени

Сейчас в Краснодаре ведутся работы по уборке водоемов. С начала осени 2026 года специалисты коммунальных служб города привели в порядок более 22,5 тыс. кв. м береговых линий Карасунских и Покровских озер, от мусора очистили более 6,5 тыс. кв. м поверхностей водоемов. Также от камыша, рогоза и избыточной растительности освободили 11 участков.