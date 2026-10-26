Более 29 тысяч квадратных м береговых линий очистили в Краснодаре с начала осени
С начала осени в Краснодаре очистили более 29 тыс. кв. м береговых линий и поверхностей озер. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Сейчас в Краснодаре ведутся работы по уборке водоемов. С начала осени 2026 года специалисты коммунальных служб города привели в порядок более 22,5 тыс. кв. м береговых линий Карасунских и Покровских озер, от мусора очистили более 6,5 тыс. кв. м поверхностей водоемов. Также от камыша, рогоза и избыточной растительности освободили 11 участков.
Кроме того, территории очистили от бытового мусора, древесных остатков, арматуры и других загрязнений. От сора избавили более 6,5 тыс. кв. м поверхностей озер.
«Расчистка водоемов и прилегающей местности обеспечивает безопасность зон для прогулок и отдыха горожан. Кроме того, она необходима для улучшения качества воды, помогает бороться с заиливанием, цветением и способствует сохранению экосистем», — отмечается в сообщении мэрии.