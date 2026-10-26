Двух жителей Крыма осудили за осквернение символов воинской славы и убийство
В Республике Крым осудили 23-летнего местного жителя и его 20-летнюю знакомую. Они были признаны виновными в осквернении символов воинской славы России, оскорблении чувств верующих, а молодой человек также — в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.
Суд установил, что в мае 2025 года подсудимые распространили сведения, которые оскверняют память защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны. В одной из социальных сетей девушка также разместила изображение, оскорбляющее чувства верующих.
Кроме того, летом прошлого года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта с незнакомцем из Евпатории ударил его ножом в область сердца. Потерпевший скончался в реанимационном отделении городской больницы.
Изначально Верховный Суд Республики Крым приговорил молодого человека к 6,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год. В результате рассмотрения апелляции гособвинителя наказание увеличили до 9,5 лет в колонии строгого режима.
Девушку приговорили к 1 году принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства.