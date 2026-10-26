Двух жителей Крыма осудили за осквернение символов воинской славы и убийство

В Республике Крым осудили 23-летнего местного жителя и его 20-летнюю знакомую. Они были признаны виновными в осквернении символов воинской славы России, оскорблении чувств верующих, а молодой человек также — в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.