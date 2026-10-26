Аналитики назвали любимые цифры для красивых номеров в Башкирии

Основными покупателями красивых номеров в Башкирии стала возрастная группа 31–45 лет, совершающая более половины всех покупок. За ними с заметным отрывом следуют категории 46–65 лет (18%) и 21–30 лет (17%). Мужчины чаще занимаются подбором уникальных комбинаций, составляя 69% от общего числа покупателей, тогда как на женщин приходится лишь 31%.