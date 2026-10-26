Аналитики назвали любимые цифры для красивых номеров в Башкирии
С начала года самыми востребованными цифрами стали девять, семь и три — именно они формируют основу популярных комбинаций в республике. В структуре спроса лидерство удерживают «бронзовые» номера (84% всех продаж), «серебряные» варианты занимают еще 13%. Аналитики МегаФона раскрыли предпочтения жителей региона при выборе красивых номеров.
Основными покупателями красивых номеров в Башкирии стала возрастная группа 31–45 лет, совершающая более половины всех покупок. За ними с заметным отрывом следуют категории 46–65 лет (18%) и 21–30 лет (17%). Мужчины чаще занимаются подбором уникальных комбинаций, составляя 69% от общего числа покупателей, тогда как на женщин приходится лишь 31%.
В сегменте ВИП-номеров самыми востребованными оказались сочетания с девятками, шестерками и тройками. Покупателями таких комбинаций чаще всего становятся жители Москвы и Санкт-Петербурга — на них приходится 49% от объема продаж в этой категории. За уникальные номера россияне готовы заплатить более одного миллиона рублей.
«Мы видим, что для наших клиентов процесс выбора номера — не просто техническая процедура, а способ самовыражения. 34% пользователей, подбирающих красивое сочетание цифр, сразу вводят любимую комбинацию или прицельно ищут именно ту, которая будет легко запоминаться. Всё чаще россияне воспринимают свой телефонный номер как часть личного бренда и инструмент для построения доверия с окружающими», — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.
Наиболее ярко любовь к запоминающимся комбинациям выражена в Москве, Санкт-Петербурге, Дагестане, Краснодарском крае и Чечне. В топ также входят Самарская, Ростовская и Свердловская области, Ставропольский край и ХМАО-Югра. Жители этих регионов проявляют самый активный интерес к красивым номерам, становясь их основными покупателями.
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