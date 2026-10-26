Аэропорт Геленджика обслужил около 2 тысяч рейсов за весенне-летний сезон

Сейчас аэропорт работает по осенне-зимнему расписанию, которое продлится до 28 марта 2027 года. Генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко отметил, что главная задача на предстоящие месяцы — обеспечить стабильное авиасообщение для пассажиров. По его словам, аэропорт продолжит развивать маршрутную сеть и поддерживать регулярность полетов, чтобы Геленджик оставался удобным и комфортным направлением в любое время года.