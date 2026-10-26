Корпоративные новости на “Ъ FM”
Черты национального характера — терпение и умение преодолевать трудности — объединяют людей в спорте и помогают двигаться вперед. Развитию спорта способствует и проект «Душа России», заявил глава ПСБ Петр Фрадков, выступая на форуме «Россия — спортивная держава». Банк поддерживает национальные забеги и региональные соревнования, превращая их в культурные фестивали. Синергия взаимодействия визионеров и различных ведомств развивает спорт и формирует правильную повестку, заключил Фрадков.
Межрайонная ФНС России по Саратовской области направила в Арбитражный суд Московской области заявление о признании банкротом юридического лица сети АЗС «Трасса». Документ был направлен 23 октября, пишет РБК. В электронной картотеке арбитражных дел информация о регистрации заявления пока отсутствует.
Российская национальная перестраховочная компания может ввести границу объема убытков по рискам терроризма и диверсий в 200 млрд руб., сообщили источники газеты «Коммерсантъ». Предлагаемый порог призван позволить РНПК «сохранить прежнюю финансовую устойчивость без дополнительного привлечения капитала», считают эксперты. Правила менялись минимум трижды только в 2026 году, отметили по этому поводу во Всероссийском союзе страховщиков.