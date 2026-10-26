Российская национальная перестраховочная компания может ввести границу объема убытков по рискам терроризма и диверсий в 200 млрд руб., сообщили источники газеты «Коммерсантъ». Предлагаемый порог призван позволить РНПК «сохранить прежнюю финансовую устойчивость без дополнительного привлечения капитала», считают эксперты. Правила менялись минимум трижды только в 2026 году, отметили по этому поводу во Всероссийском союзе страховщиков.