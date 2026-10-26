На благоустройство Орловской области в 2027 году запланировали 363 млн рублей
В Орловской области в 2027 году планируют благоустроить не менее 30 общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На эти цели запланировано 363 млн руб. Об этом на оперативном совещании у губернатора Андрея Клычкова сообщил руководитель областного департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин.
По словам чиновника, муниципалитеты сейчас представляют предложения для включения в государственную программу. Адресный перечень дворовых и общественных пространств должны утвердить до 1 декабря. Приоритет при отборе общественных территорий получают объекты, выбранные жителями на всероссийском онлайн-голосовании.
Господин Клычков поручил до 25 декабря ускорить подготовку проектно-сметной документации и получение положительных заключений экспертизы по объектам следующего года. Торговые процедуры необходимо завершить до конца года. Муниципалитетам также предложено предусмотреть в бюджетах средства на дальнейшее содержание благоустроенных пространств.
В 2026 году совокупное финансирование благоустройства в регионе, согласно докладу господина Латынина, составило 1,1 млрд руб. Эта сумма охватывает несколько направлений: основную программу обновления дворов и общественных территорий, проекты — победители всероссийского конкурса, а также работы в Орле при поддержке правительства Москвы.
По основной программе в этом году было запланировано благоустроить 78 дворов и 45 общественных территорий. На момент совещания работы завершены в 63 дворах и на 40 общественных пространствах. По двум дворам в Орле объявлены повторные конкурсные процедуры с завершением работ в 2027 году. В пригородном Орловском округе, где продолжается благоустройство восьми дворов, господин Латынин отметил значительное отставание от графика.
Губернатор потребовал завершить предусмотренные на 2026 год работы до 1 декабря. Там, где придется расторгать контракты или переносить сроки, он поручил обеспечить жителям возможность комфортно пройти зимний период.
Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», отдельно в 2026–2027 годах в регионе предусмотрена реализация пяти проектов — победителей десятого всероссийского конкурса благоустройства малых городов. На работы во Мценске, Малоархангельске, Колпне, Кромах и селе Кривцово-Плота выделят почти 291 млн руб.