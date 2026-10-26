На благоустройство Орловской области в 2027 году запланировали 363 млн рублей

По основной программе в этом году было запланировано благоустроить 78 дворов и 45 общественных территорий. На момент совещания работы завершены в 63 дворах и на 40 общественных пространствах. По двум дворам в Орле объявлены повторные конкурсные процедуры с завершением работ в 2027 году. В пригородном Орловском округе, где продолжается благоустройство восьми дворов, господин Латынин отметил значительное отставание от графика.