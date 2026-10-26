В Лабинском районе капремонт водопроводных сетей завершен на 96%

Заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун отметил, что нацпроект позволяет обновлять изношенные системы центрального водоснабжения, которые часто страдают от аварий, утечек и перебоев с водой. Проводится плановое обновление, особое внимание уделяют объектам с критическим износом, где сети не меняли десятилетиями.