В Лабинском районе капремонт водопроводных сетей завершен на 96%
В Каладжинском сельском поселении Лабинского района завершают капитальный ремонт водопроводных сетей — готовность объекта составляет 96%. Работы ведут по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба администрации края.
Специалисты обновляют устаревшие элементы системы центрального водоснабжения на участке протяженностью 2,4 км. Работы начались в мае. Как сообщил министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Денис Сорокалетов, в результате повысят надежность системы водоснабжения и обеспечат качественной коммунальной услугой 1,8 тыс. жителей Каладжинского поселения.
Заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун отметил, что нацпроект позволяет обновлять изношенные системы центрального водоснабжения, которые часто страдают от аварий, утечек и перебоев с водой. Проводится плановое обновление, особое внимание уделяют объектам с критическим износом, где сети не меняли десятилетиями.