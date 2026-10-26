Кисловодск вошел в ТОП городов с самой красивой осенью
Кисловодск попал в десятку российских городов с самой красивой осенью по версии сервиса бронирования жилья «Суточно.ру». Рейтинг возглавили Санкт-Петербург, Казань и Краснодар. О нем сообщил ТАСС со ссылкой на директора по маркетингу сервиса Айрата Мусина.
Следом за лидерами в список вошли Кисловодск, Зеленоградск, Владимир, Сортавала, Суздаль, Мурманск и Плёс. Сервис не опубликовал баллы участников и подробную методику ранжирования: Айрат Мусин рассказал, что при составлении рейтинга учитывали природную привлекательность, культурный досуг, гастрономические возможности и туристические предпочтения.
Глава Кисловодска Евгений Моисеев рассказал о попадании города в список в своём Telegram-канале. Он связал привлекательность курорта с осенними красками Кисловодского парка, горными видами и сезонной культурной программой. По его словам, город проводит бесплатные экскурсии и «курортные выходные» в рамках программы #КисловодскОсень. При этом рейтинг «Суточно.ру» не измеряет красоту осени отдельно: сервис включил впечатления от природы в более широкий список факторов.
Публикация ТАСС посвящена не только рейтингу, но и ценам на краткосрочную аренду жилья в октябре. Самые высокие средние ставки среди участников списка сервис зафиксировал в Суздале — 7 320 руб. за сутки — и Плёсе — 7 270 руб. Айрат Мусин объяснил их ограниченным предложением жилья при высоком спросе. В Сортавале аренда стоила в среднем 5 450 руб. за сутки, в Зеленоградске — 4 450, во Владимире — 4 360, в Казани — 4 240, в Санкт-Петербурге — 4 070, в Краснодаре — 3 630, в Мурманске — 3 510 руб. За год ставки выросли соответственно на 2%, 2%, 13%, снизились на 1%, выросли на 7%, 11% и 3%. ТАСС не привел в опубликованном материале цену для Кисловодска.
В сентябре Евгений Моисеев сообщил, что Кисловодск занял первое место среди направлений для восстановительного отдыха осенью по данным сервиса ТВИЛ.РУ. А в октябре город занял девятое место в рейтинге по бронированию отелей, со средней ценой 5 391 руб. за ночь и средней продолжительностью поездки пять дней.