Кисловодск вошел в ТОП городов с самой красивой осенью

Публикация ТАСС посвящена не только рейтингу, но и ценам на краткосрочную аренду жилья в октябре. Самые высокие средние ставки среди участников списка сервис зафиксировал в Суздале — 7 320 руб. за сутки — и Плёсе — 7 270 руб. Айрат Мусин объяснил их ограниченным предложением жилья при высоком спросе. В Сортавале аренда стоила в среднем 5 450 руб. за сутки, в Зеленоградске — 4 450, во Владимире — 4 360, в Казани — 4 240, в Санкт-Петербурге — 4 070, в Краснодаре — 3 630, в Мурманске — 3 510 руб. За год ставки выросли соответственно на 2%, 2%, 13%, снизились на 1%, выросли на 7%, 11% и 3%. ТАСС не привел в опубликованном материале цену для Кисловодска.