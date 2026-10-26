Долг управляющих компаний и ТСЖ Анапы за тепло превысил 74 млн рублей
Долг 18 управляющих компаний и ТСЖ Анапы перед АО «Теплоэнерго Анапа» за услуги теплоснабжения и водоснабжения составил 74,05 млн руб. Организации систематически не исполняют обязательства по оплате и не урегулировали задолженность, сообщили в компании.
Крупнейшая задолженность — у УК «Каскад-Сервис», которая должна более 17,2 млн руб. Долг «Росжилкомплекса» превышает 12,3 млн руб., УК «Номер 1» — 9,4 млн руб., «Индигирки» — 7,5 млн руб., «ДомКомСервиса» — 6,3 млн руб.
«Теплоэнерго Анапа» призвало управляющие компании и ТСЖ погасить задолженность или согласовать порядок ее погашения.