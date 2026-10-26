Долг управляющих компаний и ТСЖ Анапы за тепло превысил 74 млн рублей

Долг 18 управляющих компаний и ТСЖ Анапы перед АО «Теплоэнерго Анапа» за услуги теплоснабжения и водоснабжения составил 74,05 млн руб. Организации систематически не исполняют обязательства по оплате и не урегулировали задолженность, сообщили в компании.