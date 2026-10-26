В КБР завершили реконструкцию тропы к Безенгийскому леднику

Тропа начинается у кордона Безенгийского участка заповедника и проходит по высокогорному ущелью. На маршруте предусмотрены каменные ступени и мостики через ручьи. На самой высокой точке установлена смотровая вышка с подзорной трубой. Маршрут открыли в 2014 году. Изначально его длина составляла 650 м, в 2015 году тропу продлили до 1,5 км. Отмечается, что за время эксплуатации инфраструктура потребовала обновления из-за воздействия погодных условий.