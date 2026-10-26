Адлерский вокзал вошел в лидеры РФ по использованию Wi-Fi
Вокзал Адлер занял второе место среди российских железнодорожных вокзалов по объему скачанного через бесплатную сеть Wi-Fi трафика. За январь—сентябрь 2026 года пассажиры использовали на нем 71 ТБ, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Лидером стал вокзал Краснодар-1 с 94 ТБ трафика, третьим — Ростов-Главный с 68 ТБ. Кроме того, Адлерский вокзал стал лидером по числу подключений к публичной Wi-Fi-сети — 283 тыс. за девять месяцев.
В общей сложности на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги за этот период пассажиры скачали 5,4 тыс. ТБ данных. Объем трафика вырос в 1,5 раза по сравнению с январем—сентябрем 2025 года, а число подключений — до 14,1 млн, или в 1,7 раза.