Адлерский вокзал вошел в лидеры РФ по использованию Wi-Fi

В общей сложности на вокзалах Северо-Кавказской железной дороги за этот период пассажиры скачали 5,4 тыс. ТБ данных. Объем трафика вырос в 1,5 раза по сравнению с январем—сентябрем 2025 года, а число подключений — до 14,1 млн, или в 1,7 раза.