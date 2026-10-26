В Ишиме главу департамента уволили в связи с утратой доверия

Директор департамента городского хозяйства Ишима уволен в связи с утратой доверия после проверки прокуратуры. Ведомство установило, что чиновник создал конфликт интересов и, вопреки закону, управлял коммерческой фирмой. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.