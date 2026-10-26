В Ишиме главу департамента уволили в связи с утратой доверия
Директор департамента городского хозяйства Ишима уволен в связи с утратой доверия после проверки прокуратуры. Ведомство установило, что чиновник создал конфликт интересов и, вопреки закону, управлял коммерческой фирмой. Об этом сообщили в прокуратуре Тюменской области.
Как установило надзорное ведомство, директор департамента фактически участвовал в управлении компанией «Бизнес-Концепция», директором которой является его супруга. При этом закон запрещает муниципальным служащим управлять коммерческими организациями.
Компания занимается сбором неопасных отходов, водоотведением и обращением со шламом сточных вод, заключая договоры с учреждениями и организациями Ишима и Ишимского муниципального округа. Организация жилищно-коммунального хозяйства города входит в компетенцию департамента, которым руководил чиновник.
Кроме того, проверка установила, что муниципальный служащий не уведомил о возникшем конфликте интересов, как того требует законодательство.
По итогам проверки Ишимская межрайонная прокуратура внесла представление об устранении нарушений главе города. В результате должностное лицо уволили в связи с утратой доверия.